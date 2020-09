Opnieuw onrustig in Rochester (VS), drie agenten gewond

In de Amerikaanse stad Rochester in New York is het vrijdagnacht (lokale tijd) opnieuw tot een aanvaring gekomen tussen demonstranten en de politie.

Drie agenten raakten gewond toen betogers tegen racisme en politiegeweld met stenen gooiden en vuurwerk afstaken in het centrum van de stad. Ook een bushokje ging in vlammen op en restaurants moesten het ontgelden. De politie zette op haar beurt pepperspray en traangas in. Zeker elf mensen zijn gearresteerd, meldt ABC.

Volgens de televisiezender waren er ook tegendemonstraties. En er zou tweemaal met een auto zijn ingereden op een groep mensen. Op een filmpje is te zien dat een automobilist mogelijk iets van pepperspray op betogers spuit.

In Rochester is het sinds enkele dagen onrustig. Deze week kwamen er beelden naar buiten van een fatale aanhouding van een zwarte man in maart. Daarvoor zijn donderdag zeven agenten op non-actief gesteld.



Daniel Prude werd eind maart aangehouden en overleed een week later aan de gevolgen van verstikking. Bij zijn arrestatie kreeg Prude, die naakt was en schijnbaar onder invloed van drugs, een kap over zijn hoofd en werd hij door agenten tegen de grond gedrukt.

Zijn familie had de beelden van een bodycam verkregen met een beroep op regels over openbaarheid van informatie.

