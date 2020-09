Aantal coronabesmettingen in Nederland met 925 gestegen

Het aantal coronabesmettingen is zondag met 925 gestegen. Dat is de hoogste toename in een dag sinds 19 april.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 4600 nieuwe positieve tests doorgegeven en verwerkt in het coronadashboard. Een grote stijging eerder deze week bleek deels te komen door een technische storing, maar daarvan is nu geen sprake, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. De regio Haaglanden is de laatste dagen de grootste brandhaard. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend werden daar 184 nieuwe gevallen geregistreerd. Daaronder zijn 115 positieve tests in de gemeente Den Haag, 24 in Delft en 15 in Zoetermeer.

In Amsterdam-Amstelland werden 149 mensen positief getest, onder wie 132 in Amsterdam zelf. Rotterdam-Rijnmond noteerde 115 nieuwe coronagevallen. Daaronder zijn 78 in Rotterdam zelf.

Het RIVM komt dinsdag weer met zijn wekelijkse overzicht. Vorige week meldde het instituut 3597 nieuwe gevallen in de zeven dagen ervoor. Dat was vrijwel gelijk aan het aantal positieve tests een week eerder. De week daarvoor, tussen 5 en 11 augustus, werden 4036 positieve tests geregistreerd.

