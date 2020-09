Peilingen VS: Biden blijft aan de leiding, kiezers zekerder

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden houdt een voorsprong van 10 procent op de Republikeinse president Donald Trump, stelt de Amerikaanse nieuwszender CBS naar aanleiding van een peiling.

Ook geven meer Amerikanen aan al een definitieve keuze te hebben gemaakt in vergelijking met een vorige peiling. Als nu de verkiezingen worden gehouden, kan Biden op 52 procent van de stemmen rekenen, aldus de CBS-poll. Zo'n 42 procent zou op Trump stemmen.

De economie geldt als belangrijkste thema voor de kiezers, gevolgd door gezondheidszorg, de coronapandemie en de massale protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

Van de mensen die zich als Democraat identificeren, zegt 40 procent dat Biden niet genoeg campagne voert. Bij de onafhankelijke kiezers is dat maar liefst de helft.



Wisconsin

Van de Amerikanen die zeggen dat ze op Biden gaan stemmen, geeft 87 procent aan dat zijn of haar steun voor de Democraat "zeer sterk" is. In augustus was dat zowel bij de aanhang van Biden als die van Trump het geval bij 82 procent. Van de aanhangers van Trump zegt 84 procent de Republikeinse kandidaat "zeer sterk" te steunen.

In Wisconsin, een 'swing state' met twee grote progressieve steden (Milwaukee en Madison) maar ook een grote, overwegend witte plattelandsbevolking en enkele witte voorsteden, gaat Biden met 6 procent voorsprong aan de leiding. Onder witte vrouwen in Wisconsin heeft Biden een voorsprong van 9 procent, veel meer dan de 2 procent voorsprong die Hillary Clinton bij die groep had in 2016.

De peiling is gebaseerd op reacties van bijna 2500 geregistreerde kiezers door het hele land en zo'n duizend kiezers in Wisconsin. Landelijk kan de peiling er 2,4 procent naast zitten, in Wisconsin geldt een foutmarge van 3,7 punten.

© ANP 2020