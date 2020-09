Lange celstraffen in plaats van doodstraf voor moord op Khashoggi

buitenland 7 sep 16:29

Een rechtbank in Saoedi-Arabië heeft acht mensen een gevangenisstraf opgelegd voor de moord in 2018 op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in het Turkse Istanbul.

Vijf verdachten hadden eerder de doodstraf gekregen, maar dat oordeel wordt nu teruggedraaid. De vijf krijgen nu een celstraf van twintig jaar opgelegd. Drie anderen moeten tussen de zeven en tien jaar achter de tralies, meldt het Saoedische persbureau SPA op basis van informatie van de gerechtelijke autoriteiten. De uitspraak van maandag is definitief. Khashoggi werd in oktober 2018 gedood op het Saoedische consulaat toen hij daar kwam om iets te regelen voor zijn aanstaande huwelijk. De journalist schreef onder meer voor The Washington Post regelmatig kritische columns over Saoedi-Arabië. Hij werd opgewacht, gedood en in stukken gesneden.