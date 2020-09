Oezbeek krijgt levenslang voor bloedbad in Turkse nachtclub

De hoofdverdachte van een bloedige aanslag op een nachtclub in Istanbul is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Een Turkse rechtbank legde Abdulgadir Masharipov uit Oezbekistan veertig keer levenslang op met nog een 1368 jaar celstraf daarbovenop, zonder kans op vervroegde vrijlating, meldde staatspersbureau Anadolu.

Bij de schietpartij in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag 2017 vielen 39 doden en bijna tachtig gewonden in de exclusieve nachtclub Reina aan de Bosporus.

Masharipov werd ruim twee weken later opgepakt en bekende de aanslag te hebben gepleegd. Hij zei te hebben gehandeld namens terreurbeweging Daesh. Daesh eiste de aanslag op, die zou zijn gepleegd als vergelding voor het Turkse militaire optreden in Syrië.



Masharipov trok zijn bekentenis vorig jaar in tijdens een hoorzitting. Hij weersprak toen dat hij degene was die met een kalasjnikov in zijn handen in de club was gefotografeerd.

De nachtclub werd in mei 2017 op bevel van de gemeente Istanbul grotendeels gesloopt wegens overtreding van de stedenbouwkundige voorschriften.

