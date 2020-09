Tanger: Iconische moskee gesloten na vaststelling coronavirus onder moskeegangers

De autoriteiten in Tanger hebben vrijdag de Syriërs-Moskee in Tanger gesloten nadat meerdere besmettingen met het longvirus werd vastgesteld onder moskeebezoekers

De sluiting kwam vlak voor het vrijdaggebed en gebeurde in opdracht van het Marokkaanse Ministerie van Islamitische Zaken. De moskee gaat naar verwachting over twee weken weer open. Volgens het persbericht is de sluiting bedoeld om verdere verspreiding van het longvirus te beteugelen.

De gebedshuizen in Marokko gingen half juli weer open voor moskeegangers nadat deze half maart de deuren hadden gesloten. De gebedsdiensten werden hervat onder strikte naleving van maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het dragen van een mondkapje en het houden van sociale afstand is verplicht. Lokale commissies houden toezicht op de uitvoering van de preventieve maatregelen in de gebedshuizen.

In totaal werden zo'n 5.000 moskeeën heropend, een derde van de in totaal ruim 15.000 moskeeën die door het ministerie worden beheerd. In alle gevallen betreft het gebedshuizen waarin het relatief eenvoudig is de preventiemaatregelen te handhaven. Zo beschikken de 5.000 geselecteerde gebedshuizen over meerdere in-, en uitgangen, voldoende ramen en ventilatie.

Moskeegangers dienen de rituele wassing thuis te verricht aangezien sanitaire faciliteiten in de moskee gesloten zijn. Ook wordt van iedereen verwacht zelf een gebedskleed (en Koran) mee te nemen. Het gebruik van desinfecterende middelen om de handen te wassen is verplicht en in de moskee zal bij iedereen de lichaamstemperatuur worden opgenomen.

De moskeeën zijn enkel open voor de vijf dagelijkse gebedsdiensten. Koranlessen, preken, islamlessen, dodengebeden en vrijdaggebeden zijn vooralsnog opgeschort. De autoriteiten waarschuwen moskeegangers om direct na het gebed de moskee te verlaten en spoort burgers aan geen handen te schudden en drukte te vermijden.

© MAROKKO.NL 2020