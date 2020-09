Marokko: Ophef over foto overvolle klas op eerste schooldag

De foto bevestigt het vermoeden van veel ouders die zich zorgen maakten over het besmettingsrisico in Marokkaanse onderwijsinstellingen.

Op de foto is te zien dat zo'n zestig kinderen dicht op elkaar zitten in een klaslokaal, soms wel met z'n drieën aan een enkele tafel. De foto is maandag veel gedeeld op sociale netwerken.

De foto zorgt voor veel kritiek op de Marokkaanse Minister van Onderwijs Said Amzazi. De onderwijsminister had ouders in Marokko verzekerd dat onderwijsinstellingen in het land de nodige voorzorgmaatregelen zouden treffen om maandag de scholen te kunnen laten starten.

De minister lag al onder vuur vanwege het controversiële besluit om het nieuwe schooljaar te laten starten ondanks de verslechterende epidemiologische situatie in het land. De minister liet het besluit over aan de ouders bij het maken van de keuze voor afstandsonderwijs of regulier klasonderwijs.



Meerdere NGO's in het land achtten het onverantwoord de leerlingen en leraren bloot te stellen aan het besmettingsrisico en hebben de afgelopen weken de autoriteiten opgeroepen de keuze niet over te laten aan de ouders. Ruim 80% van de ouders koos namelijk voor regulier onderwijs.

Het ministerie heeft nog niet gereageerd op de foto.

