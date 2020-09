Evenement FvD in Arnhem om veiligheidsredenen stilgelegd

Een evenement in Arnhem van Forum voor Democratie van Thierry Baudet is maandagavond stilgelegd. Baudet en Kamerlid Theo Hiddema zijn de zaal uit gevlucht.

Het zou gaan om een "veiligheidsissue", zegt iemand van de organisatie. Toen er in de donkere zaal een filmpje werd afgespeeld werd Baudet weggeleid, vermoedelijk door iemand van de beveiliging.

Ook Hiddema werd opgeroepen om weg te gaan. Het evenement werd tijdelijk afgekapt, maar kort daarna begon een alternatief programma. Hiddema kwam weer even op het podium, maar ging daarna weer weg.

Het evenement van FvD is in het Musis Sacrum aan de Velperbinnensingel. De politie repte op Twitter van een "verdachte situatie rond de Velperbinnensingel" en dat er daarom een politiehelikopter boven Arnhem hangt.

In Arnhem trapte Baudet het politieke jaar af. In een uitverkochte zaal was hij voor het incident aan het vertellen over de visie die Forum heeft voor Nederland in 2040.

