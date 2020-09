Marokko: Aanvragen voor looncompensatie reisbranche dinsdag van start

Ondernemers uit de reisbranche kunnen vanaf dinsdag terecht op de website van het nationale socialezekerheidsfonds (CNSS) om looncompensatie aan te vragen

Het gaat om bedrijven die getroffen zijn door de coronacrsis. De maandelijkse tegemoetkoming van 2000 DH (€180,-) zal worden betaald vanuit het nationale coronafonds en betreft de laatste zes maanden van dit jaar.

Om aanspraak te kunnen maken op het steunpakket moet de omzet van het bedrijf minstens 25% gedaald zijn als gevolg van de corona pandemie. Ook zijn ondernemers verplicht 80% van de werknemer in dienst te houden.

De toelage is een aanvulling op de kinderbijslag en de tegemoetkoming in de kosten voor de verplichte ziektekostenverzekering (AMO), meldt CNSS in een persbericht.

De reisbranche in Marokko lijdt zwaar onder de coronacrisis. Het steunpakket is dan ook uitsluitend bedoeld voor werknemers en stagiaires van geclassificeerde logiesverstrekkende bedrijven, hotels, reisbureaus en toeristenvervoersbedrijven, evenals reisgidsen die zijn aangesloten bij de CNSS.



De algemene looncompensatie werd half maart aangekondigd door de speciale coronacommissie (CVE) van de Marokkaanse overheid en was bedoeld voor iedereen die aangesloten is bij het sociale zekerheidsfonds CNSS en financieel is geraakt door de coronacrisis.

In de maand maart lag het aantal hulpbehoevenden op ruim 710.000. Dit aantal liep op tot 890.000 in de maand april en 900.000 in mei. In de maand juli liep het aantal aanvragen terug naar 593.000, volgens arbeidsminister Mohamed Amkraz was de daling het teken van een herstel in de Marokkaanse economie.

