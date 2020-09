Onderwijsvakbonden in Khouribga en Azilal pleiten voor uitstel onderwijs

De onderwijsvakbonden in de twee regio's hebben het Ministerie van Onderwijs opgeroepen de start van het nieuwe schooljaar uit te stellen

Door de recente toename in het aantal coronabesmettingen is het volgens de vakbonden onverantwoord om leerlingen en leraren bloot te stellen aan het besmettingsrisico.

Volgens de vakbonden hebben de onderwijsinstellingen in de regio geen of te weinig preventieve maatregelen genomen om een veilige omgeving te creëren voor personeel en leerlingen.

"Het ontbreken van duidelijke richtlijnen over onder meer het schoolvervoer en de schoolkantine is een gevaar voor de volksgezondheid.", aldus de vakbond in de verklaring.



De vakbond riep leraren op zichzelf niet onnodig in gevaar te brengen door te weigeren aan het werk te gaan als de onderwijsinstelling te weinig heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren.

Nieuw schooljaar

In veel regio's in Marokko ging maandag 7 september het nieuwe schooljaar van start. Het besluit van de Minister van Onderwijs Said Amzazi om het onderwijs te hervatten te midden van de verslechterende epidemiologische situatie zorgde voor veel discussie in Marokko.

De onderwijsminister had ouders in Marokko verzekerd dat onderwijsinstellingen in het land de nodige voorzorgmaatregelen zouden treffen om tijdig de scholen te kunnen openen. De minister ontving echter veel kritiek nadat maandag een foto verscheen waarin te zien is dat leerlingen desondanks in een overvolle klas moesten plaatsnemen.

