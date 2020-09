Agadir: School vraagt ouders om 'coronabijdrage'

In Agadir is ophef ontstaan nadat een middelbare school ouders en voogden om een 'coronabijdrage' heeft gevraagd

De Idris Al-Huraizi school in de wijk Zeitoun in Tikiwen heeft de jaarlijkse ouderbijdrage zonder voorafgaande berichtgeving verhoogd met een 'coronabijdrage' van 5 DH per kind. Volgens de school is de verhoging nodig om te kunnen voldoen aan de preventiemaatregelen van het Ministerie van Onderwijs.

Veel ouders zijn het daar niet mee eens en geven aan dat het onderwijsministerie zelf verantwoordelijk is voor de aanschaf van alle benodigde sterilisatiematerialen en ontsmettingsmiddelen om de verspreiding van het longvirus in onderwijsinstellingen te beperken.

Onderwijsminister Said Amzazi had ouders in Marokko verzekerd dat scholen in het land de nodige voorzorgmaatregelen zouden treffen om tijdig de scholen te kunnen openen. Die toezegging deed de minister nadat kritiek ontstond op zijn besluit om het schooljaar te laten starten te midden van de verslechterende epidemiologische situatie in Marokko.

Ouders hebben het ministerie om opheldering gevraagd.

