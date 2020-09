Fez: Meer dan 70.000 flessen gesmokkelde alcohol in beslag genomen

De politie in Fez heeft maandag 74.505 flessen alcoholische drank in beslag genomen.

De politie-operatie is onderdeel van de campgane 'schone handen' die er op is gericht een einde te maken aan de illegale in smokkelwaar, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN.

De lading illegale smokkelwaar bevond zich in een depot gelegen in de industriezone van Aïn Chkef in de buitenwijken van Fez.

Twee mannen zijn aangehouden (51 en 41 jaar). De lading is voor analyse overgedragen aan de voedingswarenautoriteit (ONSSA).

