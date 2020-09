Berrechid: Onderzoek na zelfverbranding bij ingang politiebureau

marokko 8 sep 16:07

De politie is een onderzoek gestart nadat maandag een man zichzelf opzettelijke in brand had gestoken voor een politiebureau in Berrechid, nabij Casablanca.

De 45-jarige man overgoot zichzelf met een licht ontvlambare vloeistof en stak zichzelf in brand, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN. Hij liep tweede- en derdegraads brandwonden op en is opgenomen in het Ibn Rushd University Ziekenhuis in Casablanca. Volgens DGSN houdt het motief van de man vermoedelijk verband met een lopende strafzaak tegen hem. De politie is een onderzoek gestart.