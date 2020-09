Gommers: coronaregels jongeren versoepelen is op eieren lopen

Terwijl het aantal coronabesmettingen stijgt, blijft het aantal ziekenhuisopnames relatief laag.

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zou zich daarom vanuit zijn eigen expertise kunnen voorstellen dat de coronaregels voor jongeren iets versoepeld kunnen worden.

"Maar het blijft heel lastig, omdat het toch een tijdbom is. Je weet niet precies wat de effecten zijn als je gaat versoepelen. Dan kan het in veertien dagen ineens hard gaan", zei hij tegen BNR Nieuwsradio. "Het blijft op eieren lopen. ".

Gommers reageerde op de laatste weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daaruit bleek dat het aantal positieve tests in een week tijd met 50 procent is toegenomen, tot 5427. Vooral onder jongeren neemt het aantal besmettingen toe. Voor hen is het ziekteverloop meestal mild. Jongeren belanden zelden in het ziekenhuis met Covid-19. "Op dit moment is het heel rustig voor ons in de ziekenhuizen", zegt de NVIC-voorzitter.



Virologen en epidemiologen wijzen er vaak op dat coronapatiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen doorgaans een week of twee daarvoor besmet zijn geraakt. "We dachten iedere keer: over veertien dagen zien we meer opnames. Maar als je nu de afgelopen zes weken terugkijkt, zie je dat eigenlijk niet gebeuren", zegt Gommers. Toch is het niet zonder risico's om bepaalde voorzorgsmaatregelen voor jongeren op te heffen. "Jongeren zullen ook contact hebben met ouders of grootouders en dat zijn juist de risicogroepen."

Uiteindelijk moet het kabinet alle belangen afwegen, aldus de voorzitter van de NVIC.

