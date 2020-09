Israël en Emiraten ondertekenen omstreden akkoord in Witte Huis

buitenland 8 sep 21:11

Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) ondertekenen volgende week dinsdag in het Witte Huis in Washington de overeenkomst over normalisering van hun betrekkingen.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis komen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en Abdullah bin Zayed al-Nahyan, de minister van Buitenlandse Zaken van de VAE, naar Washington om hun handtekeningen te zetten, onder het toeziend oog van president Trump. De Emiraten hadden eerder al officieel hun boycot tegen Israël beëindigd. Tussen de twee landen is daarmee onder meer handel mogelijk. De president van de VAE en emir van Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed al-Nayhyan, heeft dit eind augustus gedecreteerd. Hij wil daarmee "de bilaterale samenwerking bevorderen" op weg naar normale betrekkingen tussen Israël en de emiraten. Israël heeft op zijn beurt toegezegd de annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever op te schorten. De Verenigde Staten en Israël hopen dat meer Arabische landen het voorbeeld van de VAE opvolgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was in Israël begonnen aan een vijfdaagse reis door de regio. "Ik ben zeer hoopvol dat we andere Arabische landen zullen zien meedoen", zei hij in Jeruzalem met naast hem de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Vrijwel alle Arabische landen eisen echter dat er eerst een Palestijnse staat komt en dat Israël daarvoor de bezette gebieden inclusief Oost-Jeruzalem teruggeeft. De VAE hebben die lijn laten varen. Na Egypte (1979) en Jordanië (1994) worden de VAE het derde Arabische land dat diplomatieke betrekkingen met Israël onderhoudt.

© ANP/Marokko.nl 2020