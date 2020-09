Aantal besmettingen in Nederland stijgt met 1140

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is in de afgelopen 24 uur met 1140 gestegen.

Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge in een vragensessie op YouTube. "Dat is natuurlijk wel heel veel hoger dan gisteren en eergisteren. Eigenlijk is dat het hoogste sinds een aantal maanden. Dus het gaat niet de goede kant op, er is wel reden voor zorg, met name in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam", aldus De Jonge.

Het is de eerste keer in lange tijd dat het aantal meldingen boven de 1000 uitkomt. Op dinsdag en zondag lag het dagelijkse cijfer boven de 900. Toen de coronacrisis op zijn ergst was, in april, waren de cijfers nog hoger. Bovendien werd toen lang niet iedereen getest, dus het werkelijke aantal patiënten lag waarschijnlijk nog hoger.

Met de 1140 van woensdag erbij zijn in de afgelopen zeven dagen meer dan 5800 mensen positief getest. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldde dinsdag in zijn wekelijkse update dat 5427 gevallen waren geregistreerd in de zeven voorgaande dagen.

