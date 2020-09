Ontwikkelaar Facebook: Islamofobe berichten leidden in 2016 tot genocide op Rohingya

De softwareontwikkelaar Ashok Chandwaney heeft op het interne messageboard van Facebook een zeer kritische ontslagbrief gepost.

De Amerikaanse krant The Washington Post kreeg de brief in handen en heeft hem online gezet. In de brief zegt Chandwaney het niet langer te kunnen verdragen voor een organisatie te werken die winst maakt door het aanjagen van haat in de Verenigde Staten en over de hele wereld. "Na 5,5 jaar is vandaag mijn laatste dag bij Facebook" - zo begint Chandwaney met de brief.

Volgens de voormalig medewerker klaagt Facebook onterecht dat het "te moeilijk" is om haatzaaiende content te verwijderen: "Facebook heeft geen 2,5 miljard gebruikers gekregen, eenderde van de wereldbevolking, doordat we de handdoek in de ring gooiden wanneer we voor een uitdaging kwamen te staan".

De softwareontwikkelaar zegt dat het werk bij Facebook letterlijk over leven en dood gaat. Hierbij noemt Chandwaney onder meer het onvermogen van Facebook om iets te doen tegen haatzaaiende, islamofobe berichten die resulteerden in de genocide op Rohingya in Myanmar in 2016 en 2017. Ook plaatst Chandwaney kritische noten bij het feit dat technische problemen vaak in een vingerknip (moeten) worden opgelost, en dat het probleem van het modereren van de content maar blijft voortbestaan.



Angst om publiek te verliezen

Verdere kritiek richt zich op het ondoorzichtige beleid van Facebook waarin (extreem)rechtse publicaties die fake news bevatten niet actief genoeg worden verwijderd uit angst om het conservatieve publiek te verliezen.

Facebook heeft inmiddels gereageerd, schrijft The Washington Post. Het bedrijf zegt niet te profiteren van haat, elk jaar miljarden dollars te investeren om gemeenschappen veilig te houden en samenwerkingen aan te gaan met externe experts om het beleid aan te scherpen en te verbeteren.

