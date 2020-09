Marokko verlengt noodtoestand tot 10 oktober

De Marokkaanse regering heeft vandaag de sanitaire noodtoestand met een maand verlengd

Dat heeft de regering woensdag bekend gemaakt na de regeringsraad in Rabat. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand die sinds 20 maart geldt op 10 september te beëindigen.

De afgelopen weken werden dagen achtereen tientallen nieuwe coronadoden gemeld, ook het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is al wekenlang niet onder de 1.000 gezakt.

Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.



Begin deze week werden de preventiemaatregelen in Casablanca aangescherpt. Door de algehele lockdown is het niet toegestaan naar buiten te gaan.

Eerder werden ook in Marrakech en Beni Mellal strengere maatregelen ingevoerd. Stranden, openbare baden, hammams, kappers en schoonheidssalons gingen op slot.



Nieuw schooljaar

Maandag is in Marokko het nieuwe schooljaar ingegaan. Het besluit van de Minister van Onderwijs Said Amzazi om het onderwijs te hervatten te midden van de verslechterende epidemiologische situatie zorgde voor veel discussie in Marokko.

De onderwijsminister had ouders in Marokko verzekerd dat onderwijsinstellingen in het land de nodige voorzorgsmaatregelen zouden treffen om tijdig de scholen te kunnen openen. De minister ontving echter veel kritiek nadat maandag een foto verscheen waarin te zien is dat leerlingen desondanks in een overvolle klas moesten plaatsnemen.



Onderwijsvakbonden hebben leraren in een aantal regio's opgeroepen het werk neer te leggen als de school waarin ze lesgeven te weinig heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren.

In de regio Dakhla zijn vandaag alle scholen voor 15 dagen gesloten nadat maandag 44 nieuwe besmettingen werden bevestigd. Alle leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen middels afstandsonderwijs.



Grenzen open voor buitenlanders

Buitenlanders die Marokko willen bezoeken zijn sinds deze week weer welkom onder voorwaarde dat aantoonbaar kan worden gemaakt dat ze in een hotel zullen verblijven. De versoepelde maatregel heeft enkel betrekking op buitenlanders voor wie momenteel geen visumplicht geldt. Ook moeten reizigers die Marokko willen bezoeken nog steeds 48 uur voor vertrek een coronatest ondergaan.

Toeristen zijn echter voorlopig niet welkom in Dakhla en omgeving. Lokale autoriteiten hebben reisbureaus verzocht alle reizen naar de regio Dakhla-Oued Eddahab tot nader order op te schorten.

