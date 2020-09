Lokale onderwijsautoriteiten hebben vandaag alle scholen gesloten voor een periode van 15 dagen.

De recente toename in het aantal besmetting in de regio vormt de grondslag voor het besluit. De scholen schakelen slechts enkele dagen na de start van het nieuwe schooljaar over op afstandsonderwijs.

De maatregel geldt voor zowel openbare als particuliere onderwijsinstellingen.

© MAROKKO.NL 2020