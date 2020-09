Meeste coronabesmettingen in Den Haag en omstreken

In de regio Den Haag zijn tussen dinsdagochtend en woensdagochtend verreweg de meeste nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Het aantal besmettingen steeg met 248. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis lag het aantal meldingen in een etmaal in de regio Haaglanden boven de 200. Het aantal besmettingen in Den Haag zelf steeg met 120. In Delft kwamen 50 gevallen aan het licht, in Pijnacker-Nootdorp 19, in Zoetermeer 18 en in de gemeente Westland 13. In Leidschendam-Voorburg en in Rijswijk werden 11 mensen positief bevonden.

In Amsterdam-Amstelland werden tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 154 positieve tests geregistreerd. Daarvan waren 132 in Amsterdam. In Rotterdam-Rijnmond 149, waaronder 85 in Rotterdam. In de provincie Utrecht kregen 102 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen.

In heel Nederland steeg het aantal besmettingen met 1140, zoals minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) eerder woensdag al meedeelde. Dat is de grootste toename in de afgelopen maanden.

© ANP 2020