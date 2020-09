Tanger in de ban van vermist kind (video)

De recente verdwijning van een 10-jarige jongen houdt Tanger in zijn greep

Adnan Bouchouf werd maandagmiddag op pad gestuurd om medicijnen te halen bij een nabijgelegen apotheek maar keerde nooit terug. Op bewakingsbeelden van een winkel in de buurt werd Adnan voor het laatst gezien.

In de beelden is te zien dat Adnan met een onbekende man meeloopt. Familieleden denken dat het kind is ontvoerd en vragen autoriteiten en omstanders om hulp.

