Italië: Marokkaan land uit gezet na weigering prostituee te betalen

Een Marokkaanse man is door de Italiaanse politie gearresteerd na een akkefietje met een prostituee

Het incident gebeurde in Busto Arsizio in de provincie Varese. Na een prijs te hebben afgesproken besloten de twee naar een nabijgelegen 24-uurs wasserette te gaan om de daad te verrichten.

De man was echter niet tevreden met de diensten van de vrouw en weigerde haar te betalen. Omstanders belden de politie toen het conflict dreigde te escaleren.

De agenten wist de vrouw te overtuigen de man een korting van een tientje te geven. De man kon daar echter niet lang van genieten, hij werd namelijk gearresteerd nadat bleek dat hij niet was komen opdagen voor een rechtszitting.



Voor de Marokkaanse migrant was al geruime tijd een uitzettingsbevel uitgevaardigd. De man wordt hoogstwaarschijnlijk het land uitgezet.

In Italië is achteraf ophef ontstaan omdat de agenten hebben bemiddeld in de prijs voor de diensten van de prostituee. In Italië is prostitutie verboden.

