Frankrijk gaat maagdelijkheidsverklaring verbieden (video)

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin komt deze week met een wetsvoorstel om het afgeven van zogenaamde 'maagdelijkheidscertificaten' te verbieden.

De certificaten worden gebruikt om, veelal op conservatieve religieuze gronden, de seksuele vrijheid van vrouwen tegen te gaan. Voor mannen bestaat een dergelijk certificaat niet.

Zowel de certificaten zelf alsook het afgeven wordt strafbaar. De maatregel is onderdeel van een wet die op meerdere fronten de ongelijkheid van vrouwen en mannen moet bestrijden. Zo wordt het bijvoorbeeld ook verboden om speciale zwemuren voor vrouwen of mannen in te stellen.

"Sommige doktoren durven nog te verklaren dat een vrouw maagd is om een ​​religieus huwelijk toe te staan, ondanks de veroordeling van deze praktijken door de Conseil de l’Ordre des médecins (de Franse tegenhanger van KNMG)", zei de minister in een interview met het Franse dagblad Le Parisien.



Eerder dit jaar verklaarde president Macron al dat in de Frankrijk geen maagdelijkheidscertificaten kunnen worden toegestaan als eis om te kunnen trouwen. "In de Republiek mag men nooit accepteren dat de religieuze regels boven de wetten van de Republiek worden gesteld", aldus het staatshoofd. De groot-imam van Bordeaux, Tareq Oubrou juicht de maatregel toe in een interview met de Franse zender CNews. Hij noemt de maagdelijkheidstest "een schandalige praktijk".

Nederland

In Nederland blijven branchevereniging van gynaecologen in uiterste gevallen toch maagdenvlieshersteloperaties uitvoeren. De verklaring was een reactie op een kamerbrief van minister De Jonge. Daarin stond dat met de branchevereniging is afgesproken dat de omstreden vaginale operaties worden stopgezet.



NOS op 3 besteedde vorig jaar aandacht aan maagdenvlieshersteloperaties die in Nederland worden uitgevoerd door commerciële klinieken.

Het kabinet vindt het schadelijke praktijken die niet passen bij de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Als de ingrepen alsnog worden uitgevoerd, overweegt het kabinet een verbod.

Marokko

In Marokko zijn de meningen verdeeld maar de Vereniging van Marokkaanse Seksuologen vinden het gebruik in strijd met de medische eed. Met name in landelijke of conservatieve kringen worden aanstaande bruidjes gedwongen om naar de dokter te gaan in het gezelschap van familieleden en toekomstige schoonfamilie, aldus dagblad Al Ahdath Maghribia.



De vereniging heeft in 2018 een beroep gedaan op het ministerie van Volksgezondheid. Zij geven aan dat het afleveren van een dergelijk document een "last voor artsen" vormt, omdat deze in scherpe tegenspraak is met hun beroepseed.

De vereniging zei ook dat het document, omdat het in het algemeen wordt afgeleverd aan andere familieleden dan aan de meisjes waarbij de maagdelijkheidstest wordt afgenomen, een inbreuk vormt op het recht van de patiënt op privacy, evenals op haar waardigheid en haar keuzevrijheid.

