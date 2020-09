Beni Mellal: Onderzoek naar betrokkenheid politieagenten bij overspelzaak

De gerechtelijke politie van Béni Mellal is een onderzoek gestart naar twee politieagenten voor hun betrokkenheid bij een overspelzaak.

Het betreft een agent en een senior politie-inspecteur. De twee hebben naar verluidt een geldbedrag aangenomen van een derde verdachte. Die laatste werd in het toeristische deel van Béni Mellal gearresteerd op verdenking van overspel.

De agenten werden op heterdaad betrapt in het bezit van het geldbedrag. Ze zijn geschort in afwachting van het onderzoek, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.

Alle drie verdachten zijn opgepakt. De politie heeft huiszoekingen uitgevoerd en nog drie andere verdachten aangehouden, waaronder twee vrouwen die in het gezelschap waren van de vermeende overspel-pleger.

© MAROKKO.NL 2020