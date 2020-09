Marokko gestart met bouw eerste fase windmolenpark Taza

Het windpark van Taza komt ongeveer 15 kilometer ten noordwesten van de stad te liggen

Het Franse EDF Renewable Energies (EDF-EN), het Japanse Mitsui en de Marokkaanse energieautoriteiten zijn begonnen met de bouw van de eerste fase van het windmolenpark in Taza in het noorden van Marokko. Dat melden het Marokkaanse Agentschap voor Duurzame Energie (MASEN) en het Nationaal Bureau voor Drinkwater en Elektriciteit (ONEE) in een gezamenlijke verklaring.

De eerste fase kost ruim 1,5 miljard DH (€140 miljoen) en omvat de aanleg van 27 windturbines met een vermogen van 87 megawatt. De totale capaciteit van het windmolenpark is 159 megawatt en zal in 2022 operationeel zijn. "De productie van het park komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 350.000, of ongeveer 70% van de bevolking van een provincie als Taza", leest de verklaring.

Het Franse EDF en het Japanse Mitsui vertegenwoordigen respectievelijk 60% en 40% van de particuliere belangen in het project en zullen samen 65% van het kapitaal van het project in handen hebben. Het Marokkaanse ONEE, MASEN en de Hassan II-stichting hebben 35% in handen.



De betrokken instanties ondertekenden in december 2019 de overeenkomst voor het project. De eerste fase van de bouw van het windmolenpark creëert zo'n 500 werkplekken en draagt bij aan de economische en sociale ontwikkeling van de regio.

Het Taza-windmolenproject maakt deel uit van de hernieuwbare-energiebenadering van Marokko die als doel heeft om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale stroomvoorziening tegen 2030 geleidelijk te verhogen naar 52%. Het windmolenpark in Taza moet in de eerste fase de jaarlijkse CO2-uitstoot met 200.000 ton verminderen.

Volgens een recent rapport van de Economische, Sociale en Milieuraad van Marokko (CESE) heeft het Noord-Afrikaanse land het potentieel om tegen het jaar 2050 meer dan 96% van de benodigde elektriciteit op te wekken met behulp van hernieuwbare energie.

