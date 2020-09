Griekenland brengt Moria-migranten onder op schepen

De Griekse regering zoekt naarstig naar vervangende huisvesting voor de migranten uit het verwoeste kamp Moria op Lesbos.

De asielzoekers worden onder meer ondergebracht op schepen. In het grootste vluchtelingenkamp van Europa zaten meer dan 12.000 mensen, veel meer dan de 2800 waar het kamp voor bedoeld was. Tijdens de nachtelijke branden sloegen duizenden migranten op de vlucht. Er raakte voor zover bekend niemand ernstig gewond.

Minister van Migratie Notis Mitarakis zegt dat de meest kwetsbare mensen de nacht van woensdag op donderdag kunnen doorbrengen op een veerboot. Er worden donderdag twee marineschepen verwacht. Aan boord daarvan kunnen ook mensen worden opgevangen.

Er zaten woensdagavond ook nog veel gevluchte migranten aan de kant van de weg tussen het kamp en de haven van Mytilini. "Wat moeten we nu doen? Waar kunnen we heen?", verzuchtte een Afghaanse man. In Moria brak ondertussen opnieuw brand uit. Daarop sloegen migranten die waren achtergebleven alsnog op de vlucht.



Minister Mitarakis, die zelf naar het eiland is gereisd, zegt dat de politie alle bewoners van het kamp heeft teruggevonden. Zij worden weggehouden van de 85.000 andere inwoners van het Griekse eiland. Een groep van zo'n vierhonderd minderjarige asielzoekers zonder begeleiders wordt overgebracht naar het vasteland.

Het is nog onduidelijk hoe het nu verder moet met de migranten. De autoriteiten denken dat kampbewoners zelf brand hebben gesticht nadat tientallen coronabesmettingen waren gemeld in Moria. Zo was volgens de brandweer sprake van meerdere brandhaarden. Ook zouden brandweerlieden met stenen zijn bekogeld.

