Halsema houdt rekening met stijging aantal coronabesmettingen

Amsterdam houdt er rekening mee dat het aantal coronabesmettingen komend najaar eerder sterk zal stijgen dan dalen.

Volgens burgemeester Femke Halsema geven de huidige cijfers hiertoe aanleiding, zei ze tegen de gemeenteraad. Die verwachting geldt volgens haar voor alle dichtbevolkte gebieden in het land.

In grote steden als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam laait het coronavirus de laatste weken weer op. Halsema zei in de raad dat ze donderdagmiddag overleg heeft met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over de huidige situatie.

De burgemeester noemde de lange wachttijden voor de uitslag van coronatesten op dit moment "onwenselijk". "De norm is binnen 48 uur, maar je wilt het liefst natuurlijk binnen 24 uur de uitslag." Het aantal coronatesten is in de hoofdstad toegenomen van 700 in juni tot momenteel 2700 per dag.

Op dit moment wordt volgens Halsema hard gewerkt om de testcapaciteit uit te breiden. "Dat moet in de eerste plaats leiden tot een snellere toegang en uitslag voor iedereen." Over de wens vanuit de raad om medewerkers uit de zorg en het onderwijs voorrang te geven op het testen, zei ze: "Laten we eerst opschalen en dan prioriteren".

