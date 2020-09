Meknes: Schooldirecteur geschort na schoolfoto overvolle klas

De directeur van basisschool Abd al-Khaliq al-Taris in Meknes zou te weinig hebben gedaan om leerlingen en leraren te beschermen tegen het coronavirus

Dat melden lokale onderwijsautoriteiten donderdag in een verklaring. De ophef ontstond nadat maandag op sociale netwerken een foto rondging waarin te zien is dat zo'n zestig leerlingen dicht op elkaar moesten plaatsnemen in een klaslokaal, soms wel met z'n drieën aan een enkele tafel.

De foto zorgde voor veel kritiek op de Marokkaanse Minister van Onderwijs Said Amzazi. De onderwijsminister had ouders in Marokko verzekerd dat onderwijsinstellingen in het land de nodige voorzorgmaatregelen zouden treffen om maandag de scholen te kunnen laten starten.

De minister lag al onder vuur vanwege het controversiële besluit om het nieuwe schooljaar te laten starten ondanks de verslechterende epidemiologische situatie in het land. De minister liet het besluit over aan de ouders bij het maken van de keuze voor afstandsonderwijs of regulier klasonderwijs.



De onderwijsvakbond vindt de schorsing van de schooldirecteur buitenproportioneel en verwijt de autoriteiten van "makhzen-methodes", daarmee verwijzend naar het intimiderende optreden richting onderwijzers in het land.

Volgens de vakbond valt de directeur niks te verwijten. "Het was de eerste werkdag van de schooldirecteur en door geldgebrek heeft de onderwijsinstelling geen administratief personeel en ook geen personeel om de orde te handhaven.".

De vakbond verwijt het onderwijsministerie van "nalatigheid" omdat de school geen duidelijke instructies, geld of andere middelen beschikbaar heeft gesteld om voorzorgsmaatregelen te treffen tegen verspreiding van het coronavirus.

