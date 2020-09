Hirak du Rif gedetineerden overgeplaatst naar andere gevangenissen

Het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR) is woensdag begonnen met het overplaatsen van Hirak Rif gedetineerden

De overplaatsing is het gevolg van de recente hongerstaking van onder meer Nasser Zefzafi en Nabil Ahamjik. De twee beëindigden begin deze week hun 25-dagen durende hongerstaking in de Ras Lma gevangenis in Fez. Andere Hirak Rif-gedetineerden die hun straf uitzitten in andere detentiecentra in het land hadden gelijktijdig de hongerstaking beëindigd.

Ahmed Zefzafi, de vader van de voorman van de Hirak du Rif beweging Nasser Zefzafi, bevestigde tegenover persbureau EFE dat de overplaatsingen woensdag zijn begonnen, met drie gevangenen uit de Guercif-gevangenis, die naar Tanger zijn overgebracht.

De gedetineerden hekelden de druk waaraan ze worden blootgesteld in de gevangenissen. Ook eisten ze boeken en kranten te mogen ontvangen, een betere kwaliteit van de maaltijden, vaker telefonisch contact met familieleden en meer bezoeken.

De belangrijkste eis van de gevangenen was echter de hergroepering van alle Hirak-gedetineerden die veroordeeld zijn in de Selouan-gevangenis nabij Nador. Volgens persbureau EFE heeft de gevangenisdirectie dit verzoek gedeeltelijk ingewilligd door de gevangenen samen te brengen in een ander faciliteit.

© MAROKKO.NL 2020