Marokko: Terreurcel ontmanteld in Tanger en Rabat

De gerechtelijke politie (BCIJ) heeft donderdag een terreurcel ontmanteld die actief was in Tanger, Temara en Tiflet, nabij Rabat

De operaties werden gelijktijdig uitgevoerd in de drie steden. Op beelden is te zien dat BCIJ-voertuigen een gebouw omsingelen in de wijk 'Koura 1' in Temara.

BCIJ arresteerde vijf verdachten tussen de 29 en 43 jaar oud voor hun betrokkenheid bij de terreurcel. De verdachten verzetten zich tegen de arrestatie.

Volgens TV-zender 2M was ook het hoofd van de inlichtingen-, en veiligheidsdiensten DGSN en DGST Abdellatif El Hammouchi aanwezig bij de politie-operatie in Temara.



De politie heeft meerdere voorwerpen in beslag genomen waaronder chemische vloeistoffen en poeders waarvan wordt vermoed dat ze worden gebruikt bij de productie van explosieven. De materialen zijn voor onderzoek overgebracht naar het laboratorium.

Ook werden meerdere wapens, geweerpatronen, messen, communicatieapparatuur en gezichtsmaskers in beslag genomen. BCIJ vermoedt dat de verdachten van plan waren terreuraanslagen uit te voeren in Marokko.

