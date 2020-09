Zweden: Extreemrechtse groep verbrandt Heilige Koran (video)

Leden van de Deense extreemrechtse groep Hard Line (Stram Kurs) hebben het islamitische heilige boek verbrandt tijdens een illegale demonstratie in de wijk Rinkeby in de Zweedse hoofdstad Stockholm.

De groep had de politie toestemming gevraagd om de Koran in Rinkeby - een gebied met een grote moslim- en immigrantenbevolking - te verbranden, maar het verzoek werd afgewezen.

De radicale groep arriveerde 's ochtends vroeg in Rinkeby waarna een lid van de groep benzine over de Koran goot en deze in brand stak.

De groep lafaards verliet snel het toneel voordat iemand op de provocatie kon reageren.



Vorige maand verbrandden aanhangers van Rasmus Paludan, de leider van Hard Line, in de stad Malmö in het zuiden van Zweden ook een exemplaar van de Koran.

Door het geweld na de brand raakten verschillende politieagenten gewond en werden ten minste tien mensen gearresteerd. De politie verbood Paludan twee jaar de toegang tot Zweden.

