Palestina meldt recordaantal besmettingen coronavirus

Palestina bevestigde vandaag nog eens zeven doden en 1.000 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur

Dat zijn het hoogste aantallen sinds de uitbraak van het coronavirus in Palestina. Het virus eiste zes levens op de bezette Westelijke Jordaanoever en één in de Gazastrook.

Het Ministerie van Volksgezondheid meldde donderdag dat het dodental in het land is gestegen tot 224. Het totale aantal besmettingen is opgelopen tot 37.214, inclusief 25.483 genezingen.

© MAROKKO.NL 2020