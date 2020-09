Casablanca: Explosie in privé kliniek (video)

In een medische kliniek in Casablanca vond vanavond een explosie plaats

Het incident gebeurde omstreeks 21.30 uur in de Al Andalous-kliniek in Casablanca. Hulpdiensten rukten massaal uit om de brand te blussen. Patiënten van de kliniek zijn geëvacueerd.

De brandweer heeft nog geen verklaring gegeven over de oorzaak van de explosie of de brand. Getuigen melden aan TV-zender 2M dat het gaat om een aantal ontplofte zuurstofflessen waar op dat moment een verpleegster mee bezig was.

Er is tot dusver één dode gemeld.



