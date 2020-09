Ontmanteling terreurnetwerk: Verdachte probeerde zichzelf op te blazen

Bij de politie-operatie waarbij donderdag een terreurcel van Daesh werd ontmanteld probeerde één van de verdachten zichzelf op te blazen.

Arrestatieteams voerden donderdag de politie-operatie gelijktijdig uit in verschillende steden in Marokko, waaronder Temara, Skhirat nabij Rabat en Tanger en Tifelt. Agenten arresteerden vijf verdachten tussen de 29 en 43 jaar oud voor hun betrokkenheid bij de terreurcel.

Bij de arrestatie van de verdachte in Tifelt stuitten de agenten op veel weerstand. Het arrestatieteam vuurde meerdere waarschuwingskogels, rookbommen en schokgranaten af. Een agent raakte ernstig gewond nadat hij door de verdachte werd gestoken in zijn onderarm. In Temara probeerde een verdachte zichzelf op te blazen met een grote gasfles.

Bij zoekacties in de schuilplaatsen van de terreurverdachten werd explosief materiaal gevonden, 15 flessen met chemicaliën, elektrische ontstekers, chemische poeders en andere elektronica die kan worden gebruikt bij het maken van een bom.



Ook zijn bivakmutsen, vesten die kunnen worden gevuld met explosieven, verrekijkers, elektronische lasapparatuur, camera's, traangasflessen, een grote partij messen van verschillende afmetingen, kleine gasflessen en twee snelkookpannen vol met spijkers en kabels in beslag genomen.

Bij huiszoekingen hebben agenten ook verschillende spullen met daarop het Daesh-teken aangetroffen, alsook plastic buizen die kunnen worden gebruikt bij de fabricage van bomgordels en drie kilo ammoniumnitraat.

De leider van de terreurcel is een bekende van de politie en is eerder veroordeeld geweest voor verschillende geweldsmisdrijven. Volgens TV-zender 2M was ook het hoofd van de inlichtingen-, en veiligheidsdiensten DGSN en DGST Abdellatif El Hammouchi aanwezig bij de politie-operatie in Temara.

