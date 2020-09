Man rijdt in op politie in centrum Amsterdam (video)

Een 30-jarige man uit Zaanstad is vrijdagochtend vroeg op het Muntplein in Amsterdam met een busje tot drie keer toe ingereden op een politieauto.

Daarna is hij weggereden, waarbij hij twee politiemotoren, die op de weg waren geplaatst om hem tegen te houden, heeft overreden. In de politieauto zaten twee agenten, die beiden lichtgewond zijn geraakt.

Volgens een politiewoordvoerder zijn de agenten "heel erg geschrokken" en hebben ze onder andere nekklachten opgelopen. Op de motoren zaten geen bestuurders.

Het busje, dat was vastgelopen op een roadblock, vloog in brand. Toen agenten de verdachte eruit wilden halen, is pepperspray gebruikt om hem te kunnen aanhouden. De verdachte is lichtgewond geraakt.

Tijdens het incident, rond 04.25 uur, heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. Het inrijden op de politieauto gebeurde volgens een politiewoordvoerder schijnbaar uit het niets. Het motief van de verdachte is nog onbekend.

© ANP 2020