Opleving coronavirus in België 'versnelt'

Ook in België grijpt het coronavirus weer sneller om zich heen.

Er raken bijna net zoveel mensen besmet als begin augustus, toen België in een 'tweede golf' leek te belanden. Na weken waarin het virus op zijn retour was, neemt het aantal besmettingen de laatste dagen weer toe.

Nu "zien we zelfs een kleine versnelling in deze toename", zei de Belgische viroloog Steven Van Gucht vrijdag over de cijfers van de voorbije week. Hij wijst erop dat veel vakantiegangers de afgelopen tijd zijn teruggekeerd uit landen waar het virus rondwaart en dat de scholen weer zijn begonnen.

Het aantal ziekenhuisopnames hield tot dusver geen gelijke tred met de stijging van het aantal besmettingen. Maar het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt, loopt nu sterk op, tonen de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

