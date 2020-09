Fez: Politie arresteert man wegens vermeende aanranding 7-jarige

De politie in de medina (oude stad) van Fez heeft dinsdagochtend een verdachte gearresteerd voor zijn vermeende betrokkenheid bij de gewelddadige aanranding van een minderjarige jongen.

De verdachte is 41 jaar oud en het slachtoffer is 7 jaar oud, blijkt uit een verklaring van de nationale veiligheidsdienst (DGSN). De verdachte is eerder veroordeeld geweest voor aanranding, aldus de verklaring.

De vermeende aanranding zou hebben plaatsgevonden in het trappenhuis van een flatgebouw. Op een foto die rondgaat sociale netwerken is de verdachte te zien die het slachtoffer lokt, leest de verklaring.

De foto was de aanleiding voor politiediensten om een onderzoek te starten naar de zaak.

