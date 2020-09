Salé: 33 scholen schakelen over naar afstandsonderwijs

Onderwijsautoriteiten in Salé hebben nog eens 33 scholen gesloten als gevolg van de verslechterende epidemiologische situatie in de regio.

Het gaat om onderwijsinstellingen in de gemeenten Laâyayda en Tabriquet, meldt de organisatie in een persbericht. De scholen schakelen over naar afstandsonderwijs.

Sinds de start van het nieuwe schooljaar zijn tientallen scholen overgestapt van klasonderwijs naar afstandsonderwijs. De recente toename in het aantal besmetting in de regio vormt de grondslag voor het besluit.

De maatregel geldt voor zowel openbare als particuliere onderwijsinstellingen, basisscholen, middelbare scholen en beroepsopleidingen.



In veel regio's in Marokko ging maandag 7 september het nieuwe schooljaar van start. Het besluit van de Minister van Onderwijs Said Amzazi om het onderwijs te hervatten te midden van de verslechterende epidemiologische situatie zorgde voor veel discussie in Marokko.

De onderwijsminister had ouders in Marokko verzekerd dat onderwijsinstellingen in het land de nodige voorzorgsmaatregelen zouden treffen om tijdig de scholen te kunnen openen. Toch bleken veel scholen te weinig te hebben gedaan om een veilige omgeving te creëren voor leraren en leerlingen. Onderwijsvakbonden riepen de autoriteiten op de startdatum van het schooljaar uit te stellen.

Donderdag werd een directeur van een basisschool in Meknes geschorst omdat hij te weinig zou hebben gedaan om het besmettingsrisico te minimaliseren. De onderwijsvakbonden leggen de schuld echter neer bij het onderwijsministerie omdat de scholen geen middelen hebben ontvangen om de preventieve maatregelen tegen het virus in acht te nemen.

