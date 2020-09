Marokko intensiveert jacht op illegale alcoholverkoop

De politie in Marrakech heeft tienduizenden flessen illegale alcohol uit verschillende horecagelegenheden in beslag genomen

Bij een groot deel van de alcoholische drank was de houdbaarheidsdatum verstreken of waren ze voorzien van twijfelachtige douanezegels. Het is de vierde grote inbeslagname van alcoholische dranken in Marokko in korte tijd.

De inbeslagname maakt deel uit van geïntensiveerde controleactiviteiten op alcoholische dranken in Marokko. De operatie gebeurde in samenwerking met de Marokkaanse douane (ADII) en de nationale voedingswarenautoriteit (ONSSA).

De politie in Marrakech nam ook een grote partij verdachte douanezegels in beslag. Verder werden ook andere overtredingen geconstateerd zoals overtredingen van de exploitatievergunning of de verkoop van tienduizenden flessen alcohol die ongeschikt zijn voor consumptie.



In veel restaurants werden ook de coronamaatregelen genegeerd, zo droegen klanten geen mondkapjes en werd niet voldoende fysieke afstand gehouden. De nationale veiligheidsdienst heeft in totaal tien medewerkers van verschillende horecagelegenheden gearresteerd.

Marrakech is niet de enige stad waar de politie alcoholovertredingen heeft vastgesteld. De politie in Fez heeft op 8 september meer dan 70.000 flessen alcoholische drank in beslag genomen omdat deze niet zouden voldoen aan de douanebepalingen.

© MAROKKO.NL 2020