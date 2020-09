Marokko: Zorgwekkende toename online prostitutie en 'paydates'

Sociale netwerken zijn het toneel geworden voor jonge meiden die een centje willen bijverdienen en zich zelf te koop aanbieden

Online prostitutie lijkt niet langer voorbehouden aan sekswerkers. Steeds meer jonge meiden in Marokko gebruiken de laagdrempeligheid en discretie van het internet voor het organiseren van zogenaamde 'paydates'. Het fenomeen neemt zorgwekkende proporties aan, meldt nieuwsdienst Akhbarona.

Het gaat in dit geval dus niet om de gebruikelijke vorm van online prostitutie waarbij bijvoorbeeld ongure 'massagesalons' middels online advertenties vrouwen op het web aanbieden.

Het betreft vaak jonge vrouwen die actief zijn op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram en daar hun luxueuze 'instafaboulus' levensstijl tentoonstellen terwijl ze daar eigenlijk de middelen niet voor hebben. Door af en toe een paydate te organiseren proberen de meiden snel aan geld te komen.



De vrouwen leiden doorgaans een dubbelleven waarbij ze in het openbaar de rol uitdragen van succesvolle vlogger en influencer maar achter de schermen zichzelf beschikbaar stellen voor 'paydates' om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Ook in andere delen van de wereld neemt het fenomeen explosief toe. In Europese landen en de VS zijn zelfs datingsites opgezet die specifiek voorzien in het matchen van 'sugarbabes' met 'sugardaddies'.

