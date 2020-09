'Ook Bahrein gaat betrekkingen met Israël normaliseren'

Israëlische media melden dat ook de golfstaat Bahrein de betrekkingen met Israël gaat normaliseren.

Volgende week dinsdag ondertekenen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een akkoord met Israël in het Witte Huis in Washington. Naar verluidt zal Bahrein zich daarbij aansluiten.

Volgens de Israëlische media, die overigens geen bron noemen, zal Trump vrijdag bekendmaken dat Bahrein ook formeel de banden met Israël aanhaalt. Het Witte Huis heeft daar nog niet op gereageerd.

Wel zei president Trump donderdag al dat mogelijk "een ander land" zich bij de deal aansluit. "En ik kan je zeggen dat landen in de rij staan om erbij te willen."



Een verslaggever van de Israëlische omroep Kan zegt dat de kroonprins Salman bin Hamad al-Khalifa van Bahrein maandag in Washington zal zijn.

De Verenigde Staten en Israël hoopten al dat meer Arabische landen het voorbeeld van de VAE zouden opvolgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was in Israël begonnen aan een vijfdaagse reis door de regio. "Ik ben zeer hoopvol dat we andere Arabische landen zullen zien meedoen", zei hij in Jeruzalem met naast hem de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.



Vrijwel alle Arabische landen eisen echter dat er eerst een Palestijnse staat komt en dat Israël daarvoor de bezette gebieden inclusief Oost-Jeruzalem teruggeeft. De VAE hebben die lijn laten varen.

Van de Arabische wereld onderhouden alleen Egypte (1979) en Jordanië (1994) diplomatieke betrekkingen met Israël. Na bekendmaking van de overeenkomst met de VAE in augustus stopten de emiraten met hun boycot van Israël, dat op zijn beurt toezegde de annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever op te schorten.



© ANP/Marokko.nl 2020