Ook Bahrein gaat normale diplomatieke relatie aan met Israël

De kleine golfstaat Bahrein gaat de relatie met Israël normaliseren.

Dat maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend, nadat hij telefonisch had gesproken met koning Hamad bin Isa al-Khalifa van Bahrein en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Trump spreekt op Twitter over een historische doorbraak. "Onze twee geweldige vrienden Israël en het koninkrijk Bahrein hebben ingestemd met een vredesakkoord. Het tweede Arabische land dat in 30 dagen tijd vrede sluit met Israël", schreef de president. Bahrein is een eilandstaat tussen Saoedi-Arabië en Qatar.

Israël en Bahrein gaan nu ook "volledige diplomatieke betrekkingen" aan, melden ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. In de tekst wordt president Trump geprezen voor zijn "toewijding aan vrede" in het Midden-Oosten.



Volgende week dinsdag ondertekenen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een akkoord met Israël in het Witte Huis in Washington. Ook Bahrein is dan vertegenwoordigd, aldus de verklaring. Premier Netanyahu en de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein zullen dan hun "historische vredesverklaring" bezegelen.

De Verenigde Staten en Israël hoopten al dat meer Arabische landen het voorbeeld van de VAE zouden opvolgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was in Israël begonnen aan een vijfdaagse reis door de regio. "Ik ben zeer hoopvol dat we andere Arabische landen zullen zien meedoen", zei hij in Jeruzalem met naast hem de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.



Vrijwel alle Arabische landen eisen echter dat er eerst een Palestijnse staat komt en dat Israël daarvoor de bezette gebieden inclusief Oost-Jeruzalem teruggeeft. De VAE hebben die lijn laten varen.

Van de Arabische wereld onderhouden alleen Egypte (1979) en Jordanië (1994) diplomatieke betrekkingen met Israël. Na bekendmaking van de overeenkomst met de VAE in augustus stopten de emiraten met hun boycot van Israël, dat op zijn beurt toezegde de annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever op te schorten.



© ANP/Marokko.nl 2020