Al-Qaeda dreigt met nieuwe aanslag op Charlie Hebdo

Terreurorganisatie al-Qaeda heeft het satirische weekblad Charlie Hebdo gedreigd met een nieuwe aanslag.

Dat meldt het Amerikaanse kennisinstituut SITE, dat jihadistische terreurgroepen in de gaten houdt. Het Franse blad publiceerde vorige week opnieuw cartoons van de profeet Mohammed (saws) vanwege de start van het proces over de aanslag in 2015, die aan twaalf mensen het leven kostte.

Al-Qaeda waarschuwde in zijn eigen blad dat het een fout is te denken dat de aanslag "eenmalig" zou zijn. Het dreigement stond in een Engelstalige versie die verder in het teken stond van de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten van 19 jaar geleden.

Volgens al-Qaeda heeft de Franse president Emmanuel Macron "groen licht" gegeven voor herpublicatie van de cartoons en kan hij "eenzelfde boodschap" tegemoetzien als zijn voorganger François Hollande die destijds president was.



De broers Chérif en Saïd Kouachi schoten op 7 januari 2015 redactieleden van Charlie Hebdo dood, nadat het blad de tekeningen had geplaatst.

Zij werden later gedood door de politie. De aanslag is opgeëist door een zusterorganisatie van al-Qaeda die vooral in Jemen actief is.

