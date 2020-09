Strandweer op komst: dinsdag lokaal 30 graden

algemeen 12 sep 8:26

In heel Nederland is het begin volgende week volop nazomerweer. Aan de westkust loopt de temperatuur lokaal op tot 30 graden, in het binnenland kan het nog een paar graden warmer worden, voorspelt Weeronline.

De zon schijnt maandag uitbundig en het wordt zomers warm. Op de Wadden is het 24 graden, langs de kust wordt het met 26 tot 28 graden nog een stukje warmer. De hoogste temperaturen zijn voor het zuidoosten van het land, lokaal tot 31 graden. Dinsdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. In Zeeland, Brabant, Limburg en Gelderland zijn temperaturen tot 33 graden mogelijk. In de zon kan het in het binnenland en op het strand oplopen tot 30 graden. Ook dan staat er weinig wind en maakt de zon overuren. Vanaf woensdag zet de temperatuur aan de kust een lichte daling in door wind vanaf zee. Het is minder heet maar met 25 graden nog altijd zomers warm. In het binnenland volgt donderdag pas wat verkoeling. © ANP 2020