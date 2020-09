'Iraanse worstelaar Navid Afkari ondanks protesten geëxecuteerd'

Het Iraanse regime heeft ondanks een golf van internationale protesten de worstelaar Navid Afkari geëxecuteerd.

De sportman was ter dood veroordeeld omdat hij een beveiligingsbeambte zou hebben doodgestoken tijdens antiregeringsprotesten in 2018. Staatsmedia maakten de executie, die in de zuidelijke provincie Fars werd uitgevoerd op aandringen van de familie van het slachtoffer, zaterdag bekend. Navids broers zijn voor deelname aan dezelfde demonstraties veroordeeld tot 54 en 27 jaar gevangenisstraf.

Internationaal werd met verontwaardiging gereageerd op het doodvonnis voor Afkari. Hij zou onder druk van marteling een bekentenis hebben afgelegd die hij later weer introk. Onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump had Teheran opgeroepen het leven van de man te sparen.

© ANP 2020