Tanger: Vermiste Adnane (11) dood teruggevonden, pedofiel aangehouden

De politie in Tanger heeft vrijdagavond het levenloze lichaam van Adnan Bouchouf gevonden nabij zijn ouderlijk huis.

Het kind werd vermoord en begraven in een tuin vlakbij het huis van zijn familie. Het 11-jarige slachtoffer verdween op maandag 7 september nadat zijn ouders hem naar een nabijgelegen apotheek hadden gestuurd om medicijnen te kopen. De jongen keerde niet terug naar huis en verdween spoorloos.

Een dag na de mysterieuze verdwijning verscheen Adnan op bewakingsbeelden van een winkel in de buurt. Het jongetje was in gezelschap van een man. De politie slaagde er vrijdag in de identiteit van de man vast te stellen en te arresteren. Adnan was toen al om het leven gekomen.

Uit voorlopig onderzoek bleek dat de 24-jarige verdachte het kind naar zijn appartement lokte, hem daar heeft verkracht, vermoord en hem vervolgens in een nabijgelegen tuin heeft begraven.



Agenten vonden het lichaam van Adnane nadat de verdachte was gearresteerd. De moordenaar bekende zijn misdaden en toonde politieagenten de plek waar hij het lichaam had begraven. Hij zei dat hij de misdaden had begaan op dezelfde dag dat Adnan werd vermist.

Lokale autoriteiten hebben het lichaam van het kind overgebracht naar het plaatselijke mortuarium om een ​​autopsie te ondergaan.

© MAROKKO.NL 2020