Op dag 200 van corona-uitbraak komt besmetting 100.000 in zicht

Het begon in Loon op Zand. Toen Diemen. Eind februari werden daar de eerste twee coronabesmettingen van Nederland vastgesteld.

Daarna breidde het nieuwe coronavirus zich als een olievlek uit over het land. Zondag is de 200e dag van de uitbraak.

Het aantal bevestigde besmettingen is zaterdag uitgekomen boven de 80.000. Dagelijks komen er ongeveer 1000 nieuwe gevallen aan het licht. Als dat zo aanhoudt, wordt eind september de 100.000e besmetting vastgesteld.

Maar het werkelijke aantal patiënten is die grens waarschijnlijk allang gepasseerd, omdat in de begindagen van de uitbraak lang niet iedereen werd getest.



De eerste coronapatiënten waren in Italië en Oostenrijk geweest, voor werk of vakantie. Onder meer door carnavalsfeesten in Noord-Brabant verspreidde het virus zich daar snel. Vooral het oosten van die provincie werd zwaar getroffen. Later ontstond een nieuwe brandhaard op de bible belt, een lange strook overwegend gereformeerde dorpen. In plaatsen als Nunspeet, Hasselt en op Goeree-Overflakkee ging het virus rond. Ook bewoners van verpleeghuizen raakten besmet en stierven.

Vollere ziekenhuizen

Door die eerste golf raakten ziekenhuizen steeds voller. Intensive cares werden in allerijl uitgebreid en de overige zorg viel stil. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, besloot het kabinet half maart om scholen tijdelijk te sluiten. Leerlingen moesten thuis les krijgen.



Ook sportscholen, restaurants, cafés, nachtclubs en bioscopen gingen dicht. Bewoners van verpleeghuizen mochten geen bezoek meer krijgen. Kantoren besloten dat mensen thuis moesten werken. Sommige mensen beginnen maandag aan hun 27e week thuiswerken.

Vanaf half april daalde het aantal besmettingen. Mei, juni en juli waren rustige maanden. Het virus was niet weg, maar per dag werden hooguit enkele tientallen gevallen vastgesteld. Sinds eind juli stijgt het aantal besmettingen echter weer.



Het gaat niet langer om tientallen gevallen per dag, maar om tientallen gevallen per uur. De nieuwe patiënten zijn vooral twintigers en dertigers uit de grote steden, onder wie studenten. Zij lopen het coronavirus onder meer in de horeca op.

Amsterdam heeft de meeste besmettingen. Sinds het begin van de uitbraak is het virus daar 7619 keer vastgesteld. In Rotterdam staat de teller op 6643, in Den Haag zijn 4347 inwoners positief getest en de gemeente Utrecht telt 2368 besmette burgers. Andere steden met veel besmettingen zijn Tilburg (1310), Maastricht (1048), Nijmegen (997), Breda (980), Almere (901) en Eindhoven (866).



Van de besmette personen werden 12.200 zo ziek dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De meeste opgenomen patiënten kwamen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg. Daarachter staat de Brabantse gemeente Meierijstad met 211 ziekenhuisopnames.

Het officiële dodental staat op 6235. Rotterdam voert die lijst aan met 357 overleden inwoners. Daarachter volgen Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Maastricht, Meierijstad, Utrecht, Oss, Eindhoven en Den Bosch.



