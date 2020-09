Israëlische minister stapt op wegens tweede lockdown

De Israëlische minister Yaakov Litzman (volkshuisvesting) is uit de regering van premier Benjamin Netanyahu gestapt uit protest tegen de kabinetsplannen voor een tweede, landelijke lockdown.

De Israëlische regering neemt daarover zondag een besluit wegens de flink opgelopen coronabesmettingen. De lockdown zou komende vrijdag moeten ingaan, vlak voor Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar. Litzman is van de ultraorthodoxe partij Torah Judaïsme, die met zeven zetels in het parlement is vertegenwoordigd.

De lockdown zou volgens hem niet getuigen van respect voor Joodse feestdagen. Tijdens de lockdown begint zondag 27 september Jom Kipoer, de belangrijkste joodse religieuze feestdag. Duizenden Joden zouden door de nieuwe strenge maatregelen niet kunnen bidden in de synagoge, schrijft Litzman in zijn ontslagbrief aan premier Netanyahu.

Opvallend is dat Litzman eerder minister van gezondheid was tijdens de eerste lockdown en hij en zijn echtgenote in april zelf besmet raakten. Eerder riep Litzman, die ook rabbijn is, mensen uit zijn gemeenschap op coronamaatregelen van de overheid te accepteren nadat andere rabbijnen hun twijfels hadden geuit over de risico's van het virus.



Vrijdag maakt het Israëlische ministerie van Volksgezondheid met 4038 nieuwe gevallen opnieuw een recordstijging bekend. Het ging om het grootste aantal nieuwe besmettingen dat binnen een etmaal was vastgesteld sinds het begin van de virusuitbraak.

Het Israëlische coronakabinet hakt naar verwachting zondag de knoop door over een driefasenplan. In de eerste, strengste fase mogen de inwoners zich niet verder dan 500 meter van hun huis verwijderen en gaan scholen, kinderopvang, winkels en restaurants dicht. Deze fase duurt zeker twee weken. Daarna gaat fase twee in waarin wel meer mag worden gereisd en meer mensen bijeen mogen komen. Scholen, winkels en restaurants blijven echter op slot.

Het land met ruim 8,6 miljoen inwoners telde tot nu toe ruim 147.000 coronagevallen en bijna 1100 doden.

