Moord Adnane: Nog 3 verdachten aangehouden

De politie in Tanger heeft nog drie mensen aangehouden voor hun vermeende betrokkenheid bij de ontvoering, verkrachting en moord op de 11-jarige Adnane

Dat meldt nieuwsdienst Barlamane. Het gaat om drie personen die in hetzelfde flatgebouw wonen als de verdachte. De politie vermoedt dat de drie arrestanten op de hoogte waren, of sterke vermoedens hadden over de betrokkenheid van hun flatgenoot.

De politie verdenkt de drie arrestanten er van geen melding te hebben gemaakt over de verblijfplaats van de hoofdverdachte. Bewakingsbeelden van Adnane en de verdachte werden vlak na de vermissing van het kind wijd verspreid. De politie acht het onmogelijk dat de flatgenoten van de verdachte niet op de hoogte waren van de vermissing.

Agenten vonden vrijdagavond het levenloze lichaam van Adnane op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis. Vlak voor de lugubere vondst was de politie er in geslaagd de identiteit van de verdachte te achterhalen aan de hand van bewakingsbeelden.



De verdachte bekende zijn misdaden en leidde de politieagenten naar de plek waar hij het lichaam van Adnane had begraven. Uit voorlopig onderzoek bleek dat de 24-jarige verdachte het kind naar zijn appartement lokte, hem daar heeft verkracht, vermoord en hem vervolgens in een nabijgelegen tuin heeft begraven. Hij zei dat hij de misdaden had begaan op dezelfde dag dat Adnane werd vermist.

In Marokko is geschokt gereageerd op de zaak. In het hele land wordt opgeroepen de doodstraf weer in te voeren. De laatste keer dat iemand daadwerkelijk de doodstraf kreeg opgelegd in Marokko was in 1993.

© MAROKKO.NL 2020