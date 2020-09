Turkije haalt omstreden onderzoeksschip terug

Het Turkse onderzoeksschip Oruc Reis is zondag teruggekeerd van een missie in de buurt van Kreta.

Spanningen tussen Turkije en Griekenland liepen de afgelopen weken op toen het schip onderzoek ging doen naar mogelijke olie- en gasvoorraden in gebied in de Middellandse Zee dat geclaimd wordt door de beide landen en door Cyprus.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis noemde de terugkeer van de Oruc Reis naar wateren voor de kust van Antalya zondag "een positieve eerste stap om spanningen met Turkije te verlichten".

Athene had eerder gezegd niet te willen praten tot Ankara zou stoppen met zijn "provocaties". In gesprekken in NAVO-verband probeerden de beide landen militaire confrontaties in de Middellandse Zee te vermijden.

Turkije had te maken kunnen krijgen met sancties van de Europese Unie, dat achter de EU-leden Griekenland en Cyprus staat, al zijn er ook lidstaten, waaronder Duitsland, die de impasse tussen Griekenland en Turkije met gesprekken willen doorbreken.

